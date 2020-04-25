Малюська: Пожизненно заключенных нужно брать на работу

Министр отличился неоднозначным заявлением.

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Министр юстиции Украины Денис Малюська назвал приговоренных к пожизненному заключению людей самой интеллигентной, самой интересной и самой адекватной категорией осужденных. Он также отметил, что готов взять таких людей на работу.

Об этом он сообщил в интервью Радио НВ.

Огромное количество "пожизненников" крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди. Классический пример - это когда человек 19-20 лет вернулся из армии, молодой-зеленый… У кого-то в банде, кого-то убили из группы таких же. Это было в 1989-1990-1991 годах. Сейчас 2020-й. Они сидят десятки лет. Это люди, которым сейчас уже 40-50 лет. Они даже особо не помнят ту свою жизнь. Это совершенно, принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму. Я таких готов брать на работу. С ними можно общаться о множестве разных вещей. Они аккуратные, осторожные и не видели другого мира. Это ужасно, - сказал министр.

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Также министр отметил, что в Украине с пожизненно осужденными не проводится необходимая работа, а эффективный механизм допуска к ним психологов и специалистов, которые бы оценивали возможность их помилования, отсутствует.

Нужно, чтобы общество поняло, что это безопасно, эти люди адекватные, их можно поэтапно, выборочно, после тщательного анализа психологов постепенно выпускать, и нет смысла тратить бюджетные средства на их содержание, - добавил глава Минюста.

Напомним, в Минюсте анонсировали новый вид наказания для осужденных. Вместо того, чтобы попасть в тюрьму некоторые осужденные будут находиться под контролем органа пробации.

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