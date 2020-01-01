В Кривом Роге нашли больного с COVID-19, который сбежал из больницы

Мужчина с диагнозом COVID-19 находился в реабилитационном центре при Евангелистской церкви. Его повторно отправили в инфекционную больницу.

В Кривом Роге обнаружили инфицированного коронавирусом COVID-19 мужчину, который на прошлой неделе самовольно покинул инфекционную больницу. Об этом сообщает Первый городской со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Святослав Олейник в субботу, 25 апреля.

Как выяснилось, мужчина вернулся в место своего постоянного пребывания – реабилитационный центр при Евангелистской церкви. Медики провели 39 быстрых тестов внутри этой религиозной общины, шесть оказались положительными. Больных с подозрением на COVID-19 госпитализировали в инфекционную больницу Кривого Рога, а вскоре коронавирус у двоих из них подтвердил и ПЦР-тест. Среди новых пациентов был и недавний беглец.

"Можно быть уверенными, что распространение через него дальнейшее не пошло. Он сразу вернулся туда, где он находился (в реабилитационный центр – ред.)", – сказал Святослав Олейник.

Остальных людей из религиозной общины поместили на обсервацию в городскую больницу №14 больницу. Медучреждение взяли под охрану Нацгвардия и полиция.

Ранее стало известно, что в Тернополе покончил с собой мужчина, который вернулся из Польши и находился на обсервации в местной больнице №3.

Напомним, всего в Украине зафиксировано 8125 зараженных коронавирусом. За сутки их число выросло на 478. Выздоровели 782 человека, скончался от осложнений инфекции 201 украинец.

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