Украина возобновляет эвакуацию своих граждан

Украина закрыла государственную границу 28 марта, и с тех пор не эвакуировала "застрявших" граждан.

28 апреля срецрейс авиакомпании SkyUP эвакуирует граждан Украины из Швеции. Стоимость билетов на рейс из аэропорта Арланда в Стокгольме стартует от 5 836 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Швеции.

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"Открыта продажа билетов на спецрейс "Стокгольм-Киев" 28 апреля 2020 года. Приобрести билеты можно на официальной странице авиакомпании SkyUP Airlines", - сообщили в посольстве.



Отметим, что в прошедшем месяце Украина не эвакуировала своих граждан, которые остались в других странах. После закрытия границы 28 марта граждане могли вернуться в Украину только пешком или на автомобиле.



Напомним, в Финляндию прибыл рейс с украинскими трудовыми мигрантами для сезонных работ.

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