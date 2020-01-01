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Украина возобновляет эвакуацию своих граждан

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Украина закрыла государственную границу 28 марта, и с тех пор не эвакуировала "застрявших" граждан.
Эвакуация состоится срецрейсом авиакомпании SkyUP
Эвакуация состоится срецрейсом авиакомпании SkyUP
SkyUP

28 апреля срецрейс авиакомпании SkyUP эвакуирует граждан Украины из Швеции. Стоимость билетов на рейс из аэропорта Арланда в Стокгольме стартует от 5 836 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Швеции.

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"Открыта продажа билетов на спецрейс "Стокгольм-Киев" 28 апреля 2020 года. Приобрести билеты можно на официальной странице авиакомпании SkyUP Airlines", - сообщили в посольстве.

Отметим, что в прошедшем месяце Украина не эвакуировала своих граждан, которые остались в других странах. После закрытия границы 28 марта граждане могли вернуться в Украину только пешком или на автомобиле.

Напомним, в Финляндию прибыл рейс с украинскими трудовыми мигрантами для сезонных работ.

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