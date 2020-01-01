В МОЗ рассказали, когда запустят тестирование на антитела к COVID-19

ИФА-тесты позволяют определить антитела к возбудителю инфекции в организме человека, в частности болел ли человек этой инфекцией.

ИФА-тестирование, которое позволяет выявить антитела к коронавирусу, может быть запущено в Украине только после проверки эффективности такой диагностики. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 26 апреля.

"Что касается массового использования ИФА-тестов, в том числе украинского производства, то только после стопроцентной уверенности в том, что они достоверны, что мы можем их использовать, мы начнем это делать", - заявил Степанов.

Он добавил, что ИФА-тесты позволяют определить антитела к возбудителю инфекции в организме человека, в частности болел ли человек этой инфекцией.

"Если мы говорим о ПЦР-тестах, то это такой золотой стандарт диагностики, он определяет наличие генома непосредственно в организме человека. Именно поэтому для диагностики коронавирусной болезни COVID-19 мы и работаем с ПЦР-тест-системами", - подчеркнул Степанов.

Отметим, что по последним данным в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet