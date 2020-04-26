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В Лавре все священники заразились коронавирусом

Комментариев: 2
Киево-Печерская лавра с 5 апреля находится на карантине после обнаружения первых заболевших, 12 апреля в Александровскую больницу Киева с коронавирусом был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел.
Лавра - один из очагов коронавируса в Украине
Лавра - один из очагов коронавируса в Украине
 
В Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении УПЦ Московского патриархатата, коронавирусной инфекцией заразились все священники, в том числе и настоятель, рассказал 
РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент.
 
По его словам, по предварительным оценкам, на территории лавры заболели около 150-200 человек. Это все священники Киево-Печерской лавры, монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры.
 
 
Климент утверждает, что большинство из заболевших идет на поправку. Три человека умерли от коронавируса.
 
В числе зараженных — настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел. По словам Климента, его уже выписали из Александровской больницы, он здоров.
 
Напомним, что Киево-Печерская лавра с 5 апреля находится на карантине после обнаружения первых заболевших. 12 апреля в Александровскую больницу Киева с коронавирусом был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел.
 
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Теги: УПЦ МП, Лавра, Киево-Печерская Лавра, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    26.04.2020, 18:57
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Пора уже прикрывать этот пархат.
ВосставшийИзБана    26.04.2020, 18:56
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Боже, жги!
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