В Лавре все священники заразились коронавирусом
Киево-Печерская лавра с 5 апреля находится на карантине после обнаружения первых заболевших, 12 апреля в Александровскую больницу Киева с коронавирусом был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел.
В Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении УПЦ Московского патриархатата, коронавирусной инфекцией заразились все священники, в том числе и настоятель, рассказал
РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент.
По его словам, по предварительным оценкам, на территории лавры заболели около 150-200 человек. Это все священники Киево-Печерской лавры, монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры.
Климент утверждает, что большинство из заболевших идет на поправку. Три человека умерли от коронавируса.
В числе зараженных — настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел. По словам Климента, его уже выписали из Александровской больницы, он здоров.
Напомним, что Киево-Печерская лавра с 5 апреля находится на карантине после обнаружения первых заболевших. 12 апреля в Александровскую больницу Киева с коронавирусом был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел.
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