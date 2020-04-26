В Лавре все священники заразились коронавирусом

В Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении УПЦ Московского патриархатата, коронавирусной инфекцией заразились все священники, в том числе и настоятель, рассказал

РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент.

По его словам, по предварительным оценкам, на территории лавры заболели около 150-200 человек. Это все священники Киево-Печерской лавры, монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры.

Климент утверждает, что большинство из заболевших идет на поправку. Три человека умерли от коронавируса.

В числе зараженных — настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел. По словам Климента, его уже выписали из Александровской больницы, он здоров.