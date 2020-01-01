Новости Донбасса 27 апреля: Потерь нет

Сепаратисты 11 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

В течение минувших суток, 26 апреля, на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим “тишины“. Потерь среди украинских защитников нет. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Читай также: В Житомирской области военный избил водителя и угнал машину

Как сообщается, боевики использовали запрещенные “Минском“ артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружение боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы возле Лебединского, Широкиного, Богдановки, Старогнатовки, Новотроицкого. Также стреляли возле Новотошковского, населенного пункта Хутор Свободный, Степного, Крымского.

Потерь за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север“ противник из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции возле Катериновки. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Читай также: На Донбассе силы ООС уничтожили четырех террористов

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.