На Донбассе силы ООС уничтожили четырех террористов

Боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За прошедшие сутки террористы 16 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС/АТО. Один военнослужащий ВСУ получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

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Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм. Враг также использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обострение было в районе Адвеевки: там боевики устроили три обстрела , выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин из минометов калибра 82 мм, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также огонь велся вблизи Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Опытного и Водяного.



Вражеский огонь из станковых гранатометов был зафиксирован рядом с Лебединским, и неподалеку от Песок. Уже ночь начался обстрел по окрестностям Широкино: выпущено 24 мины 120-го калибра, а по позициям ВСУ неподалеку от Водяного 46 раз ударили 82 мм минометами.

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Боевики обстреляли наши позиции у Новоалександровки и Попасной, выпустив 29 мин, а возле Орехово вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также обстреливались опорные пункты ООС вблизи Крымского.



По данным разведки в результате оборонительных действий украинская армия уничтожила четырех боевиков и еще пятерых ранили.



"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - отметили в штабе.



Напомним, на Пасху украинских военных обстреляли шесть раз.

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