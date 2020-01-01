Ермак прокомментировал идею с приглашением Саакашвили

Глава Офиса президента рассказал, что идея назначить экс-президента Грузии в Кабмин появилась на совещании с Зеленским.

Идея пригласить Михаила Саакашвили в правительство возникло на одном из совещаний с президентом Владимиром Зеленским. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Офиса президента Андрея Ермака.

Он отметил, что "не может сказать, что эта идея была озвучена кем-то одним", но уточнил, что давно знаком с экс-президентом Грузии.

"Мы с господином Саакашвили выпускники Киевского института международных отношений, поэтому действительно давно знакомы. Более того, за десятки лет работы в юриспруденции я успел познакомиться с большинством украинских политиков и бизнесменов", - сказал он, отметив, что сложно найти кого-то, с кем он не знаком.

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Напомним, Саакашвили сообщил, что президент Владимир Зеленский предложил ему стать переговорщиком с МВФ.

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