Уволенным главам таможни и налоговой грозят уголовным делом

Министр финансов рассказал, почему уволенными чиновниками должны заняться правоохранительные органы.

Правоохранительные органы должны провести расследование деятельности уволенных в пятницу, 24 апреля, глав Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Об этом в интервью агентству “Интеракс-Украина“ заявил министр финансов Сергей Марченко

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“...Есть достаточные основания для расследования их деятельности правоохранительными органами“, - сказал глава Минфина.

Говоря о таких основаниях в отношении экс-главы Госналоговой, Марченко сообщил о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС, безосновательное блокирование налоговых накладных.

На таможне зафиксированы нарушения при таможенном оформлении товаров - это касается и определения таможенной стоимости, и несоблюдения сроков таможенного оформления. До сих пор не запущена система автоматических сканеров на пунктах пропуска. Ну и, конечно, контрабанда никуда не исчезла, - сказал министр.

Напомним, в пятницу правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

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