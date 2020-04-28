Супрун, Ляшко, Скалецкая: Известно, кому доверяют украинцы
Стало известно, кому из медицины украинцы доверяют больше всего. По мнению украинцев, таким является главный санитарный врач Виктор Ляшко. Об этом говорится в опросе социологической группы Рейтинг, опубликованном во вторник, 28 апреля.
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“Среди руководителей медицинской отрасли главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко доверяют 41%, не доверяют 31% (19% не знают такого). Действующему Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют - 25%, не доверяют - 26% (38% не знают такого)“ - говорится в сообщении.
При этом бывшей и о МОЗ Ульяне Супрун доверяют только 19%, не доверяют - 63% (не знают - 13%), Илье Емцу доверяют - 16%, не доверяют - 33% (не знают - 41%), Зоряне Скалецкой доверяют 13%, не доверяют - 39% (не знают такой - 41%).
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Также украинцы оценили качество медицины в Украине. В частности, 49% заявили, что качество в последние два года ухудшилось. При этом 33% считают, что ситуация осталась на прежнем уровне и только 12% увидели улучшения.
Опрошенные также оценили изменения в медицине за последние 6 месяцев.
33% считают, что оно скорее ухудшилось. 11% - скорее улучшилось - говорится в сообщении
Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 9410 случаев коронавируса. Данные представлены по областям.