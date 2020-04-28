Супрун, Ляшко, Скалецкая: Известно, кому доверяют украинцы

Больше всего украинцы доверяют главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко.

Стало известно, кому из медицины украинцы доверяют больше всего. По мнению украинцев, таким является главный санитарный врач Виктор Ляшко. Об этом говорится в опросе социологической группы Рейтинг, опубликованном во вторник, 28 апреля.

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“Среди руководителей медицинской отрасли главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко доверяют 41%, не доверяют 31% (19% не знают такого). Действующему Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют - 25%, не доверяют - 26% (38% не знают такого)“ - говорится в сообщении.

При этом бывшей и о МОЗ Ульяне Супрун доверяют только 19%, не доверяют - 63% (не знают - 13%), Илье Емцу доверяют - 16%, не доверяют - 33% (не знают - 41%), Зоряне Скалецкой доверяют 13%, не доверяют - 39% (не знают такой - 41%).

Опрос: Насколько вы доверяете руководителям в медицине? Скрин

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Также украинцы оценили качество медицины в Украине. В частности, 49% заявили, что качество в последние два года ухудшилось. При этом 33% считают, что ситуация осталась на прежнем уровне и только 12% увидели улучшения.

Опрос: Как изменилось качество медицинских услуг в Украине за последние два года? Скрин

Опрошенные также оценили изменения в медицине за последние 6 месяцев.

33% считают, что оно скорее ухудшилось. 11% - скорее улучшилось - говорится в сообщении

Опрос: Как изменилось качество медицинских услуг в Украине за последние 6 месяцев? Скрин

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 9410 случаев коронавируса. Данные представлены по областям.