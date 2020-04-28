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Супрун, Ляшко, Скалецкая: Известно, кому доверяют украинцы

Комментариев: 2
Больше всего украинцы доверяют главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко.
Супрун, Ляшко, Скалецкая: Известно, кому доверяют украинцы
Супрун, Ляшко, Скалецкая: Известно, кому доверяют украинцы
Коллаж фото

Стало известно, кому из медицины украинцы доверяют больше всего. По мнению украинцев, таким является главный санитарный врач Виктор Ляшко. Об этом говорится в опросе социологической группы Рейтинг, опубликованном во вторник, 28 апреля. 

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“Среди руководителей медицинской отрасли главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко доверяют 41%, не доверяют 31% (19% не знают такого). Действующему Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют - 25%, не доверяют - 26% (38% не знают такого)“ - говорится в сообщении.

При этом бывшей и о МОЗ Ульяне Супрун доверяют только 19%, не доверяют - 63% (не знают - 13%), Илье Емцу доверяют - 16%, не доверяют - 33% (не знают - 41%), Зоряне Скалецкой доверяют 13%, не доверяют - 39% (не знают такой - 41%).

Опрос: Насколько вы доверяете руководителям в медицине?
Опрос: Насколько вы доверяете руководителям в медицине?
Скрин

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Также украинцы оценили качество медицины в Украине. В частности, 49% заявили, что качество в последние два года ухудшилось. При этом 33% считают, что ситуация осталась на прежнем уровне и только 12% увидели улучшения.

Опрос: Как изменилось качество медицинских услуг в Украине за последние два года?
Опрос: Как изменилось качество медицинских услуг в Украине за последние два года?
Скрин

Опрошенные также оценили изменения в медицине за последние 6 месяцев. 

33% считают, что оно скорее ухудшилось. 11% - скорее улучшилось - говорится в сообщении

Опрос: Как изменилось качество медицинских услуг в Украине за последние 6 месяцев?
Опрос: Как изменилось качество медицинских услуг в Украине за последние 6 месяцев?
Скрин

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 9410 случаев коронавируса. Данные представлены по областям.

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Теги: Украина, коронавирус, опрос, Ляшко, Супрун
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Комментариев (2)
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Teetotaler    28.04.2020, 12:16
Оценка:  0
Teetotaler
Ах! Ульяна! Моя богиня!... бл )))
А_Л_Н    28.04.2020, 11:55
Оценка:  -1
А_Л_Н
никому
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