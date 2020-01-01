В ходе встречи был поднят вопрос финансовой помощи родственникам пленных.

Ермак встретился с родственниками пленных на Донбассе

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Ермак встретился с родственниками пленных на Донбассе

Глава ОП Андрей Ермак встретился с семьями граждан, которые находятся в плену на Донбассе. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

В ходе встречи стороны решили:

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- создать рабочую группу при ОП, куда будут входить родные пленных сограждан;

- начать работу комиссии по поиску без вести пропавших лиц при неустановленных обстоятельствах.

“Кроме того, поднят вопрос о финансовой помощи семьям наших граждан, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей“ - отметила Людмила Денисова.

Процесс переговоров продолжается. Такие онлайн встречи проводят еженедельно в рамках работы ТКГ

Ранее Зеленский рассказал, кого вернут при следующем обмене пленными.