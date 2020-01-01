Ермак встретился с родственниками пленных на Донбассе
Глава ОП Андрей Ермак встретился с семьями граждан, которые находятся в плену на Донбассе. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
В ходе встречи стороны решили:
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- создать рабочую группу при ОП, куда будут входить родные пленных сограждан;
- начать работу комиссии по поиску без вести пропавших лиц при неустановленных обстоятельствах.
“Кроме того, поднят вопрос о финансовой помощи семьям наших граждан, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей“ - отметила Людмила Денисова.
Процесс переговоров продолжается. Такие онлайн встречи проводят еженедельно в рамках работы ТКГ
Ранее Зеленский рассказал, кого вернут при следующем обмене пленными.