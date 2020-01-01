Укрзализныця и Deutsche Bahn приостановили сотрудничество

Разрекламированный проект сотрудничества двух железнодорожных гигантов пришлось отложить на неопределенный срок.

В Кабинете министров Украины временно приостановили проект сотрудничества между отечественным железнодорожным монополистом компанией “Укрзализниця“ и крупнейшим железнодорожным оператором Германии компанией “Deutsche Bahn“. Об этом в интервью ресурсу “Лига.Бизнес“ сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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“Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера - более 80 млн гривен. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать - у нас ограничения на въезд иностранцев“, - пояснил Криклий.

Он отметил, что правительство окончательно не отказывается от консультаций Deutsche Bahn, а лишь перенесет сроки проекта. Также правительство не отказывается от планов преобразования Укрзализныци в холдинг компаний (грузового, пассажирского операторов и инфраструктурной компании) и частичной приватизации УЗ путем продажи части акций иностранным инвесторам.

Напомним, 5 февраля 2020 Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn. Трехлетнее соглашение предусматривает предоставление технической и управленческой помощи Укрзализныце.

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