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Экс-министр Кожара не приехал в суд: Заседание перенесли на 13 мая

Комментариев: 1
Суд не смог рассмотреть апелляцию на арест экс-министра, поскольку тот не прибыл на заседание.
Леонид Кожара
Леонид Кожара
rian.com.ua

Киевский апелляционный суд отложил до 13 мая суда рассмотрение апелляционной жалобы на арест экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве бизнесмена Старицкого. Об этом сообщает пресс-служба.

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“Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданой на решение Шевченковского районного суда города Киева от 27 марта 2020 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого К., отложено на 13 мая 2020 года (12 ч. 15 мин.) в связи с недоставкой подозреваемого на судебное заседание“, - говорится в сообщении.

Следует отметить, что прошлое заседание суда также не состоялось и было перенесено именно на 28 апреля по ходатайству стороны защиты.

Напомним, 27 марта Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток с возможностью внесения залога в размере 14 млн 82 тыс. грн Леониду Кожаре, который подозревается в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Адвокат Кожары тогда заявил, что денег на внесение залога у подозреваемого нет.

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Теги: Кожара, Старицкий, убийство, суд, апелляция, арест
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Комментариев (1)
vicinq    28.04.2020, 18:52
Оценка:  +1
vicinq
Пашинский сидит за самооборону от еб..того нарика себя и жену защитил.Кожара убил человека и гуляет на суд не ходит ничего страшного в Украине судовая порука судьи обслуживают коррупционеров воров убийц.Токарю Васе уже б мин 15 лет дали а тут видим двойные стандарты -людям закон..кожарам мальдивы
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