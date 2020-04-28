Экс-министр Кожара не приехал в суд: Заседание перенесли на 13 мая

Суд не смог рассмотреть апелляцию на арест экс-министра, поскольку тот не прибыл на заседание.

Киевский апелляционный суд отложил до 13 мая суда рассмотрение апелляционной жалобы на арест экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве бизнесмена Старицкого. Об этом сообщает пресс-служба.

Читай также: Убийство Старицкого: Жене Кожары предъявили подозрение

“Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданой на решение Шевченковского районного суда города Киева от 27 марта 2020 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого К., отложено на 13 мая 2020 года (12 ч. 15 мин.) в связи с недоставкой подозреваемого на судебное заседание“, - говорится в сообщении.

Следует отметить, что прошлое заседание суда также не состоялось и было перенесено именно на 28 апреля по ходатайству стороны защиты.

Напомним, 27 марта Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток с возможностью внесения залога в размере 14 млн 82 тыс. грн Леониду Кожаре, который подозревается в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Адвокат Кожары тогда заявил, что денег на внесение залога у подозреваемого нет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.