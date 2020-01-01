Погода в Украине на 29 апреля: На Западе дожди с грозами

На остальной территории страны по-прежнему будет светить солнце.

Погода в среду, 29 апреля, в Украине будет разной. В западных областях страны ожидается дождливая погода с грозой. В остальных областях будет солнечно, ясно и тепло. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +21 до + 23 градусов тепла, ночью от +6 до +8;

На севере Украины температура днем +21… +23, ночью +7… +9;

В центральных областях температура днем +20… +23, ночью от +6 до +10;

На востоке страны днем от +18 до +21, ночью от +3 до +8;

На юге Украины днем от +14 до +21 градусов, ночью от +5 до +10;

В Крыму днем +16… +18, ночью +5… +7;

В Киеве днем +21… +23, ночью +8… +10.

Погода в Украине на 29 апреля meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в среду, 29 апреля, наивысшая температура воздуха ожидается в западных, северных областях и в большинстве центральных - днем ​​+18… + 24 градуса. А вот на Востоке и, что за метеорологической традицией, на юге Украины, воздуха ожидается свежее, + 14… + 19 градусов. На побережьях морей ожидается + 11… + 14 градусов.

В западных областях атмосферный фронт обусловит дожди и грозы. Уже запахнет немного летними атмосферными процессами. Осадки могут задеть еще Винницкую область. Однако большинство областей Украины лежать в зоне повышенного атмосферного давления, поэтому существенные осадки маловероятны, - пишет Диденко.

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