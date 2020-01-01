Итоги 1 мая: Подозрение Коломойскому и авиакатастрофа возле Днепра
Количество заболевших коронавирусом в Украине составило 10 861 человек.
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 1 мая в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев.
По числу зараженных лидируют Киев (1453) и Черновицкая область (1667).
НАБУ готовит подозрение Коломойскому
Национальное антикоррупционное бюро Украины приближается к объявлению подозрения бизнесмену Игорю Коломойскому по делу ПриватБанка. По словам директора НАБУ Артема Сытника, одна из статей, по которой ведется расследование - хищение госимущества в особо крупных размерах, за что предусмотрено до 12 лет лишения свободы.
Под Днепром разбился небольшой самолет
В Днепропетровской области упал небольшой самолет. После падения малое воздушное судно загорелось. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар и на месте обнаружили тела двоих людей.
В НБУ дали прогноз о сроках окончания карантина
Национальный банк Украины спрогнозировал сроки отмены карантина. Ожидается, что карантин завершится в конце июня текущего года. Однако при этом еще долгое время могут сохраняться ограничения на массовые мероприятия.
В Киеве накрыли работающий ресторан
В Голосеевском районе Киева выявили ресторан, работающий в нарушение карантинных правил.
“За последние сутки мобильные группы проверили 160 заведений питания, по результатам чего обнаружили в Голосеевском районе одно правонарушение. Несмотря на карантинные ограничения, ресторан работал и обслуживал клиентов. На момент проверки полицейские обнаружили четырех посетителей за двумя столиками“, - сообщили в полиции.
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