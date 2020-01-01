В Севастополе в ДТП погиб мужчина и пострадал ребенок

В результате аварии на Качинском шоссе четырех человек зажало деформированными частями автомобилей. Один человек умер.

В аннексированном Севастополе на Качинском шоссе в Нахимовском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в котором погиб один человек и еще трое пострадали. Об этом сообщают Новости Крыма в субботу, 2 мая.

"По прибытии спасателей было установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей, в которых находятся четверо пострадавших. Сотрудники МЧС извлекли из автомобилей пострадавших, включая одного ребенка", – говорится в сообщении.

Уточняется, что один мужчина находился в тяжелом состоянии. По прибытии скорой помощи медики констатировали факт его гибели.

Всех пострадавших направили в больницы города.

Ранее в аннексированном Крыму на дороге Джанкой – Симферополь столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Тогда пострадали девять человек.

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