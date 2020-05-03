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На Буковине выявили более 1800 случаев COVID-19

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За последние сутки в регионе выявили более 70 зараженных коронавирусом, из них 31 - в Черновцах.
На Буковине растет число зараженных COVID-19
На Буковине растет число зараженных COVID-19
facebook.com/SergiiOsachuk

В Черновицкой области 2 мая зафиксировали 73 новых случая заражения COVID-19. Об этом вечером в субботу сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Всего в области выявили 1818 зараженных коронавирусом.

По данным главы ОГА, за последние сутки госпитализирован 41 человек с COVID-19, девять буковинцев выздоровели.

Напомним, на утро 2 мая в Украине подтвердили 11 411 случаев коронавируса, из них 279 закончились смертью и 1498 - выздоровлением.

Лидерами по заражению являются Черновицкая и Ивано-Франковская области, а также город Киев.

Что важно знать о COVID-19. Отвечают вирусологи

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Теги: Буковина, заражение, Коронавирус, Черновицкая область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
kerrohhop    03.05.2020, 02:18
Оценка:  -22
kerrohhop
Бывает...
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