На Буковине выявили более 1800 случаев COVID-19

За последние сутки в регионе выявили более 70 зараженных коронавирусом, из них 31 - в Черновцах.

В Черновицкой области 2 мая зафиксировали 73 новых случая заражения COVID-19. Об этом вечером в субботу сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Всего в области выявили 1818 зараженных коронавирусом.

По данным главы ОГА, за последние сутки госпитализирован 41 человек с COVID-19, девять буковинцев выздоровели.



Напомним, на утро 2 мая в Украине подтвердили 11 411 случаев коронавируса, из них 279 закончились смертью и 1498 - выздоровлением.

Лидерами по заражению являются Черновицкая и Ивано-Франковская области, а также город Киев.

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