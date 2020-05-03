В Украине почти 12 тысяч случаев COVID-19

За сутки коронавирусом заразились 502 украинца. Выздоровели 49 человек, еще девять скончались.

В Украине число инфицированных коронавирусом стабильно растет на 400-500 человек в сутки EPA/UPG

В Украине зафиксировали 11 913 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины в воскресенье, 3 мая.

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“По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 11 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки выявили 502 новых случая заражения. Это немного меньше, чем в сообщалось в субботу – 550 инфицированных.

Также за сутки скончались девять человек. При этом выздоровели 49 пациентов.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 435 случаев;

Волынская область - 324;

Днепропетровская область - 448;

Донецкая область - 70;

Житомирская область - 423;

Закарпатская область - 508;

Запорожская область - 275;

Ивано-Франковская область - 965;

Кировоградская область - 397;

Киев - 1511;

Киевская область - 784;

Львовская область - 473;

Луганская область - 37;

Николаевская область - 149;

Одесская область - 409;

Полтавская область - 222;

Ровенская область - 726;

Сумская область - 110;

Тернопольская область - 868;

Харьковская область - 348;

Херсонская область - 136;

Хмельницкая область - 115;

Черновицкая область - 1818;

Черкасская область - 308;

Черниговская область - 54.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 мая в Центр поступило 681 сообщение о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 31724 сообщения о подозрении на COVID-19.

Ранее стало известно, что за время пандемии от коронавируса в Украине скончались 16 медиков. Также медицинский персонал составляет почти пятую часть всех больных коронавирусом в стране. Врачам не хватает защитных средств, а также не платят обещанные доплаты.

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