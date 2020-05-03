В Украине почти 12 тысяч случаев COVID-19
В Украине зафиксировали 11 913 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины в воскресенье, 3 мая.
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“По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 11 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели“, – говорится в сообщении.
Отмечается, что за минувшие сутки выявили 502 новых случая заражения. Это немного меньше, чем в сообщалось в субботу – 550 инфицированных.
Также за сутки скончались девять человек. При этом выздоровели 49 пациентов.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Винницкая область - 435 случаев;
- Волынская область - 324;
- Днепропетровская область - 448;
- Донецкая область - 70;
- Житомирская область - 423;
- Закарпатская область - 508;
- Запорожская область - 275;
- Ивано-Франковская область - 965;
- Кировоградская область - 397;
- Киев - 1511;
- Киевская область - 784;
- Львовская область - 473;
- Луганская область - 37;
- Николаевская область - 149;
- Одесская область - 409;
- Полтавская область - 222;
- Ровенская область - 726;
- Сумская область - 110;
- Тернопольская область - 868;
- Харьковская область - 348;
- Херсонская область - 136;
- Хмельницкая область - 115;
- Черновицкая область - 1818;
- Черкасская область - 308;
- Черниговская область - 54.
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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 мая в Центр поступило 681 сообщение о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 31724 сообщения о подозрении на COVID-19.
Ранее стало известно, что за время пандемии от коронавируса в Украине скончались 16 медиков. Также медицинский персонал составляет почти пятую часть всех больных коронавирусом в стране. Врачам не хватает защитных средств, а также не платят обещанные доплаты.
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