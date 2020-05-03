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В Украине почти 12 тысяч случаев COVID-19

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За сутки коронавирусом заразились 502 украинца. Выздоровели 49 человек, еще девять скончались.
В Украине число инфицированных коронавирусом стабильно растет на 400-500 человек в сутки
В Украине число инфицированных коронавирусом стабильно растет на 400-500 человек в сутки
EPA/UPG

В Украине зафиксировали 11 913 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины в воскресенье, 3 мая.

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“По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 11 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки выявили 502 новых случая заражения. Это немного меньше, чем в сообщалось в субботу – 550 инфицированных.

Также за сутки скончались девять человек. При этом выздоровели 49 пациентов.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Винницкая область - 435 случаев;
  • Волынская область - 324;
  • Днепропетровская область - 448;
  • Донецкая область - 70;
  • Житомирская область - 423;
  • Закарпатская область - 508;
  • Запорожская область - 275;
  • Ивано-Франковская область - 965;
  • Кировоградская область - 397;
  • Киев - 1511;
  • Киевская область - 784;
  • Львовская область - 473;
  • Луганская область - 37;
  • Николаевская область - 149;
  • Одесская область - 409;
  • Полтавская область - 222;
  • Ровенская область - 726;
  • Сумская область - 110;
  • Тернопольская область - 868;
  • Харьковская область - 348;
  • Херсонская область - 136;
  • Хмельницкая область - 115;
  • Черновицкая область - 1818;
  • Черкасская область - 308;
  • Черниговская область - 54.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 мая в Центр поступило 681 сообщение о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 31724 сообщения о подозрении на COVID-19.

Ранее стало известно, что за время пандемии от коронавируса в Украине скончались 16 медиков. Также медицинский персонал составляет почти пятую часть всех больных коронавирусом в стране. Врачам не хватает защитных средств, а также не платят обещанные доплаты.

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Теги: Украина, Минздрав, эпидемия, инфекция, пандемия, МОЗ, заражение, Коронавирус
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Комментариев (1)
hyerwwser    03.05.2020, 11:22
Оценка:  -4
hyerwwser
Не поддавайтесь панике.До лета будет вдвое больше.
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