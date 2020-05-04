Погода в Украине на 4 мая: Дожди с грозами
Погода в понедельник, 4 мая, в Украине будет дождливой. Осадки ожидаются на всей территории страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +15 до +18 градусов тепла, ночью от +7 до +11;
На севере Украины температура днем +20… +22, ночью +10… +12;
В центральных областях температура днем +16… +23, ночью от +9 до +13;
На востоке страны днем от +19 до +25, ночью от +10 до +12;
На юге Украины днем от +20 до +23 градусов, ночью от +10 до +12;
В Крыму днем +21… +23, ночью +10… +12;
В Киеве днем +18… +20, ночью +11… +13.
По словам синоптика Натальи Диденко в понедельник, 4 мая, температура воздуха на западе Украины ожидается низкой, днем +10… +16 градусов, а в Карпатах +5… +11 градусов. Плюс - сильный ветер. В большинстве областей Украины воздух прогреется до +17… +24 градусов.
Воздух так напился влаги за выходные, что трудно будет его удерживать в облаках. То есть, практически повсеместно в Украине 4 мая кратковременные дожди, грозы, местами град и при грозах шквалистое усиление ветра, - пишет Диденко.
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