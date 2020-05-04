Погода в Украине на 4 мая: Дожди с грозами

Дождливая погода с грозами ожидается на всей территории страны, местами с градом.

В Украине дожди с грозами pixabay.com

Погода в понедельник, 4 мая, в Украине будет дождливой. Осадки ожидаются на всей территории страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читай также: По пляжам Флориды ходит “смерть с косой

В западных областях страны температура воздуха днем составит от +15 до +18 градусов тепла, ночью от +7 до +11;

На севере Украины температура днем +20… +22, ночью +10… +12;

В центральных областях температура днем +16… +23, ночью от +9 до +13;

На востоке страны днем от +19 до +25, ночью от +10 до +12;

На юге Украины днем от +20 до +23 градусов, ночью от +10 до +12;

В Крыму днем +21… +23, ночью +10… +12;

В Киеве днем +18… +20, ночью +11… +13.

Погода в Украине 4 мая meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в понедельник, 4 мая, температура воздуха на западе Украины ожидается низкой, днем ​​+10… +16 градусов, а в Карпатах +5… +11 градусов. Плюс - сильный ветер. В большинстве областей Украины воздух прогреется до +17… +24 градусов.

Воздух так напился влаги за выходные, что трудно будет его удерживать в облаках. То есть, практически повсеместно в Украине 4 мая кратковременные дожди, грозы, местами град и при грозах шквалистое усиление ветра, - пишет Диденко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.