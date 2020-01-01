В Крыму резко возросло число подозрений на коронавирус

Также за минувшие сутки на полуострове госпитализировали 33 человека с ОРВИ и еще 9 - с пневмонией.

В аннексированном Крыму за минувшие сутки утроилось количество людей, госпитализированных с подозрением на COVID-19, пишут Крым.Реалии.

По информации пресс-службы Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи полуострова, по состоянию на день 3 мая в Крыму госпитализировали 9 человек, у которых подозревают COVID-19. При этом ко 2 мая на полуострове было трое госпитализированных с подозрением на коронавирус.

Также пресс-служба уточнила, что за прошедшие сутки в Крыму госпитализировали 33 человека с ОРВИ и еще 9 - с пневмонией.

Сообщается, что в Крыму продлили режим повышенной готовности до 11 мая включительно.

В целом по официальным данным российских властей, в Крыму зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе - 89, двое человек умерло.

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