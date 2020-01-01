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В Крыму резко возросло число подозрений на коронавирус

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Также за минувшие сутки на полуострове госпитализировали 33 человека с ОРВИ и еще 9 - с пневмонией.
Число подозрений на COVID значительно возросло
Число подозрений на COVID значительно возросло
 
В аннексированном Крыму за минувшие сутки утроилось количество людей, госпитализированных с подозрением на COVID-19, пишут Крым.Реалии.
 
 
По информации пресс-службы Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи полуострова, по состоянию на день 3 мая в Крыму госпитализировали 9 человек, у которых подозревают COVID-19. При этом ко 2 мая на полуострове было трое госпитализированных с подозрением на коронавирус.
 
Также пресс-служба уточнила, что за прошедшие сутки в Крыму госпитализировали 33 человека с ОРВИ и еще 9 - с пневмонией.
 
Сообщается, что в Крыму продлили режим повышенной готовности до 11 мая включительно.
 
В целом по официальным данным российских властей, в Крыму зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе - 89, двое человек умерло.
 
Напомним, что "власти" Крыма ввели штрафы для граждан за нарушение самоизоляции в период карантина.
 

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Теги: Крым, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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