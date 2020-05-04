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ГБР повторно вызывает Януковича на допрос

Комментариев: 2
Януковича хотят видеть для проведения следственных и процессуальных действий.
Экс-президент Виктор Янукович
Экс-президент Виктор Янукович
EPA/UPG

Следователи Государственное бюро расследований снова вызывают беглого экс-президента Виктора Януковича на допрос 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"В связи с неявкой 30.04.2020 года, в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины, повторно вызывается Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 г.р., 15 ч. 00 мин. 13 мая 2020 в следственный третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими", - заявили в ГБР.

По данным издания Цензор.НЕТ, следственные действия связаны с расследованием массовых убийств граждан во время протестных акций Революции Достоинства в Киеве.

Напомним, ГБР уже вызывало Януковича на допрос 30 апреля.

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Теги: Янукович, Допрос, ГБР
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Комментариев (2)
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IrenaSH    04.05.2020, 13:22
Оценка:  0
IrenaSH
А как же карантин? Как из расеи выбраться? Может Мрию за ним послать?
sjsdsa    04.05.2020, 13:31
Оценка:  -1
sjsdsa
вызвать Януковича на допрос - это и есть их Мрия.
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