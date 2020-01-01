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Украинцы не доверяют Кабмину и Раде, но верят президенту – опрос

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Социологи выяснили уровень доверия граждан к основным государственным институтам.
Украинцы верят только президенту
Украинцы верят только президенту
president.gov.ua

Большинство украинцев выражают недоверие к Верховной Раде, Кабмину, правоохранителям, Минздраву, а также НБУ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля.

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Доверие к Президенту Украины выразили 59% респондентов, не доверяют ему 35% опрошенных. Верховной Раде Украины доверяют 28% респондентов, тогда как недоверие ей выразили 66% опрошенных. Недоверие преобладает и в отношении к правительству Украины (соответственно 32% и 57%), Национальному банку (соответственно 34% и 50%), Национальной полиции (соответственно 36% и 56%), Министерству здравоохранения (соответственно 29% и 63%).

При этом 29% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 49% - что события развиваются в неправильном направлении.

Напомним, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать. Сегодня за него готовы проголосовать 42,6% избирателей.

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Теги: соцопрос, социологи, президент, Верховная Рада, Кабмин
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