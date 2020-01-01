Под Киевом вспышку коронавируса зафиксировали в детском доме

Инфицированы 5 взрослых и один ребенок.

В Броварском районе Киевской области в детском доме “Надежда“ в селе Мокрец зафиксирована вспышка COVID-19. Инфицированы шесть человек. Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин, передает ТСН.

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“Первого мая обнаружен коронавирус у помощника воспитателя - 23.04 женщина заболела острым респираторным заболеванием, 25 апреля обратилась к врачу, 28 апреля ее направили на ПЦР-тест. В заведении 32 ребенка, остальные - сотрудники. Всего 48 человек. Всем оперативно сделанные ПЦР-тесты. 2 мая получено шесть положительных результатов - пять взрослых и один ребенок“, - сообщил Володин.

Заболевший коронавирусом ученик пятого класса находится на лечении в Броварской центральной районной больнице, другие воспитанники и сотрудники изолированы.

Напомним, ранее в Запорожье в детском доме-интернате зафиксировали вспышку COVID-19. В интернате проживают 120 детей.

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