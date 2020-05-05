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"Исключим одного, следом побегут 20" – Арахамия о чистках во фракции

Комментариев: 6
Руководитель фракции "Слуга народа" опасается, что попытки очистить фракцию от нелояльных нардепов приведут к ее развалу.
Давид Арахамия рассказал о главной ошибке его партии
Давид Арахамия рассказал о главной ошибке его партии
facebook Слуги народа

При попытке исключить из фракции “Слуга народа“ одного-двух депутатов следом ее могут покинуть еще два десятка. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия в интервью “НВ“.

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“Знаете, роковая ошибка, которую мы совершили в самом начале: нужно было принимать императивный мандат (дает возможность отзывать депутата за невыполнение предвыборных обещаний или другие нарушения - ред.) Сейчас уже императивный мандат невозможно принять, нужно быть реалистом. С императивным мандатом управлять фракцией было бы на порядок легче“, - отметил он.

По его словам, если фракция “Слуга народа“ исключит кого-то из своих рядов сейчас, то сама фракция и пострадает больше всего, поскольку исключенные из фракции нардепы так и останутся в парламенте, но уже за пределами фракции.

На самом деле сейчас многие раскачивают фракцию, ожидая исключения. Как только мы исключим одного или двух, следом побегут 10−15−20 по любым причинам... В результате у нас слетит монобольшинство и мы вынуждены будем идти с кем-то в коалицию, - рассказал глава фракции.

Напомним, ранее глава парламентской фракции “Слуга Народа“ Давид Арахамия заявил, что раскола во фракции нет, несмотря на некоторые случаи нарушения внутрипартийной дисциплины.

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Теги: Арахамия, Слуга народа, народные депутаты
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Комментариев (6)
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МаксимУм    05.05.2020, 13:29
Оценка:  -1
МаксимУм
Еврейсолидарность платит больше вот народец и задумался о побеге...
ВосставшийИзБана    05.05.2020, 12:13
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ара сдал себя с потрохами.
ВосставшийИзБана    05.05.2020, 12:10
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Подобные заявления говорят только об одном - это сборище - не союз единомышленников, а совокупность случайных людей. Нелепо отдавать власть случайным людям и тем более нелепо всеми силами держать в куче то, что не может удержаться. Потому что все силы уходят не на конструктивную работу, а на
ВосставшийИзБана    05.05.2020, 12:10
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
удержание в куче того, что ничем не связано.
Путин-Xyйло    05.05.2020, 12:09
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Все давно "прочувствовали" что СН - то еще корыто!
ВосставшийИзБана    05.05.2020, 12:11
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
СН - это не корыто. Это сброд у корыта. Это люди, которые не понимают, что они вытворяют.
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