"Исключим одного, следом побегут 20" – Арахамия о чистках во фракции

Руководитель фракции "Слуга народа" опасается, что попытки очистить фракцию от нелояльных нардепов приведут к ее развалу.

При попытке исключить из фракции “Слуга народа“ одного-двух депутатов следом ее могут покинуть еще два десятка. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия в интервью “НВ“.

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“Знаете, роковая ошибка, которую мы совершили в самом начале: нужно было принимать императивный мандат (дает возможность отзывать депутата за невыполнение предвыборных обещаний или другие нарушения - ред.) Сейчас уже императивный мандат невозможно принять, нужно быть реалистом. С императивным мандатом управлять фракцией было бы на порядок легче“, - отметил он.

По его словам, если фракция “Слуга народа“ исключит кого-то из своих рядов сейчас, то сама фракция и пострадает больше всего, поскольку исключенные из фракции нардепы так и останутся в парламенте, но уже за пределами фракции.

На самом деле сейчас многие раскачивают фракцию, ожидая исключения. Как только мы исключим одного или двух, следом побегут 10−15−20 по любым причинам... В результате у нас слетит монобольшинство и мы вынуждены будем идти с кем-то в коалицию, - рассказал глава фракции.

Напомним, ранее глава парламентской фракции “Слуга Народа“ Давид Арахамия заявил, что раскола во фракции нет, несмотря на некоторые случаи нарушения внутрипартийной дисциплины.

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