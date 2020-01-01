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На Харьковщине простились с жестоко убитой девочкой

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В Харьковской области проводить школьницу в последний путь пришли соседи, а также друзья и учителя Кристины.

Простились с 13-летней Кристиной Пьяновой, которая была убита и обезглавлена, вероятно, собственной матерью. Об этом сообщило издание NewsRoom.

Церемония прощания прошла на кладбище в поселке Подворки Харьковской области, где жила девочка с матерью. Проводить школьницу в последний путь пришли соседи и друзья Кристины.

Депутат местного сельсовета сказала, что знала мать школьницы около 25 лет. Женщина воспитывала Кристину сама, работала на трех работах и говорила, что все делает только ради дочери.

По словам соседей, отец в воспитании дочери участия не принимал.

 

 
 

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Теги: дети, Харьковская область, Похороны, видео, убийство, школьник
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Источник: korrespondent.net

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