На Харьковщине простились с жестоко убитой девочкой
В Харьковской области проводить школьницу в последний путь пришли соседи, а также друзья и учителя Кристины.
Простились с 13-летней Кристиной Пьяновой, которая была убита и обезглавлена, вероятно, собственной матерью. Об этом сообщило издание NewsRoom.
Церемония прощания прошла на кладбище в поселке Подворки Харьковской области, где жила девочка с матерью. Проводить школьницу в последний путь пришли соседи и друзья Кристины.
Депутат местного сельсовета сказала, что знала мать школьницы около 25 лет. Женщина воспитывала Кристину сама, работала на трех работах и говорила, что все делает только ради дочери.
По словам соседей, отец в воспитании дочери участия не принимал.
Ранее сообщалось, что предполагаемая убийца дочери устроила скандал в суде.
Также Корреспондент писал, что во Львовской области задержаны подозреваемые в убийстве двух подростков.
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