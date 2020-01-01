В СБУ рассказали, сколько человек находятся в плену в ОРДЛО

Список лиц, разыскиваемых Украиной как незаконно лишенные свободы в ОРДЛО, формируется на основании обращений их близких.

По информации Службы безопасности Украины, в тюрьмах временно оккупированных районах Донбасса незаконно удерживается 214 человек. Об этом сообщили в СБУ, отвечая на журналистский запрос "Радио Свобода".

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"Список лиц, разыскиваемых украинской стороной как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях, формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач. По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 значатся как незаконно лишенные свободы 214 человек", - сообщили в ведомстве.

Напомним,глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что обмен пленными состоится не скоро.

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