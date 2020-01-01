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В Харькове ливнем затопило крупный рынок

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Потоки воды текут вниз по проезжей части и несут с собой мусор, автомобили вынуждены передвигаться в воде.

В Харькове сегодня, 5 мая, прошел мощный ливень. Пострадал крупнейший в стране рынок Барабашово. Видео инцидента публикуют очевидцы в соцсетях.

"Тротуары превратились в море, тонут авто", - пишут очевидцы в Телеграм.

На кадрах видно, как по рынку текут потоки воды, а автомобили передвигаются по затопленной дороге.

 

 
Также Корреспондент писал, что на Киев и область обрушился сильный ливень.
 

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Теги: Харьков, видео, потоп, рынок, непогода, базар
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Источник: korrespondent.net

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