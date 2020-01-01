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Впервые на Буковине больше случаев выздоровления, чем инфицирования

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За последние сутки областной вирусологический лабораторный центр обработал 392 образца анализов.

За последние сутки в Черновицкой области коронавирус подтвердили у 37 человек. В то же время 42 пациента выздоровели от COVID-19. Это подтвердили повторные ПЦР-тесты. Об этом, во вторник, 5 мая, на своей странице в Facebook сообщил глава ОГА Сергей Осачук.

В то же время, глава ОГА сообщил, что еще два человека от коронавирусной инфекции скончались. 

"К большому сожалению, имеем за эти сутки еще двоих буковинцев, которые умерли. Но 42 человека выздоровели. Поэтому общее число людей, которые выздоровели в области, уже достигло 217 человек. Я очень надеюсь, что за какую-то неделю число выздоровивших уже будет преобладать над числом инфицированных", - сказал Осачук.

Ранее Глава Черновицкой ОГА заявил, что в медицинских учреждениях Черновцов заканчиваются койко-места, выделенные для больных COVID-19. 

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Теги: статистика, инфекция, Буковина, заражение, Черновицкая область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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