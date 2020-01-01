В Кривом Роге подростки разгромили магазин после отказа продать алкоголь

Нарушителей задержала полиция.

В Кривом Роге подростки разгромили магазин после того, как продавщица отказалась продать им алкоголь.

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Об этом сообщает 34 канал.

По предварительной информации, инцидент произошел сегодня ночью в микрорайоне Заречный. В магазин зашли четверо подростков. Они требовали, чтобы продавец продала им спиртное, но, услышав отказ продавца, перевернули холодильник с товаром и сбежали.

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На место инцидента прибыли полицейские. Копы оперативно допросили продавца и принялись искать злоумышленников. Уже через несколько минут они были задержаны.

Известно, что злоумышленникам от 14 до 16 лет. Троих задержали, а одному удалось скрыться. Продавщица опознала хулиганов. Полиция проводит работу с несовершеннолетними, а также их родителями.

Напомним, в Бердянске Запорожской области две пьяные женщины устроили драку с полицейскими, которые хотели их оштрафовать за нарушение карантина.

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