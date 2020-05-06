Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

САП завела дело на экс-генпрокурора Рябошапку

Комментариев: 2
Бывшего главу ГПУ подозревают в недостоверном декларировании и коррупции.
Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка
УНИАН

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство против бывшего Генерального прокурора Руслана Рябошапки. Об этом пишет LB.ua со ссылкой на САП.

Читай также: “Не лучший выбор“ - Рябошапка о своей преемнице Венедиктовой

Данные в Единый реестр досудебных расследований внесены по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч.4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом) Уголовного кодекса.

Мы выполнили решение Высшего антикоррупционного суда и внесли данные в ЕРДР по ст. 366-1 и 368 ч. 4, - отметили в пресс-службе САП.

В комментарии журналистам сам Рябошапка отметил, что ему стало известно об открытии этого производства несколько дней назад.

Мне известно столько, сколько и вам. Что было судебное решение и САП обязали открыть производство. Сначала они (САП - ред.) отказались, а потом через суд обязал. Это - типичная процедура, - отметил он.

Читай также: Рябошапка проводит карантин во Франции, где у него есть элитный дом

Экс-генпрокурор также сказал, что не видел заявления бывшего прокурора Генпрокуратуры, по заявлению кого открыли производство. На вопрос, где сейчас находится Руслан Рябошапка, он сказал, что не в Украине, а со своей семьей в Страсбурге (Франция).

Напомним, бывший генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что дело Гандзюк “слили“. По мнению Рябошапки, подозреваемые в покушении на Екатерину Гандзюк получат оправдательные приговоры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Рябошапка, САП, коррупция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Владослав    06.05.2020, 15:22
Оценка:  -22
Владослав
"Свояки" все чубятся!
Операторська    06.05.2020, 15:16
Оценка:  -1
Операторська
став багато говорити?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь