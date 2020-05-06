САП завела дело на экс-генпрокурора Рябошапку

Бывшего главу ГПУ подозревают в недостоверном декларировании и коррупции.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство против бывшего Генерального прокурора Руслана Рябошапки. Об этом пишет LB.ua со ссылкой на САП.

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Данные в Единый реестр досудебных расследований внесены по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч.4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом) Уголовного кодекса.

Мы выполнили решение Высшего антикоррупционного суда и внесли данные в ЕРДР по ст. 366-1 и 368 ч. 4, - отметили в пресс-службе САП.

В комментарии журналистам сам Рябошапка отметил, что ему стало известно об открытии этого производства несколько дней назад.

Мне известно столько, сколько и вам. Что было судебное решение и САП обязали открыть производство. Сначала они (САП - ред.) отказались, а потом через суд обязал. Это - типичная процедура, - отметил он.

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Экс-генпрокурор также сказал, что не видел заявления бывшего прокурора Генпрокуратуры, по заявлению кого открыли производство. На вопрос, где сейчас находится Руслан Рябошапка, он сказал, что не в Украине, а со своей семьей в Страсбурге (Франция).

Напомним, бывший генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что дело Гандзюк “слили“. По мнению Рябошапки, подозреваемые в покушении на Екатерину Гандзюк получат оправдательные приговоры.

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