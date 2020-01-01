Шмыгаль: Надо увеличивать количество транспорта с 11 мая
При ослаблении карантинных ограничений количество единиц общественного транспорта должно быть увеличено по усмотрению местных властей. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров в среду, 6 мая.
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“Надо увеличивать количество общественного транспорта с 11 мая для того, чтобы обеспечить возможность добираться до мест работы для того бизнеса, который уже будет открыт и, соответственно, здесь каждый город должен разумно и адаптивно подходить к обеспечению работы общественного транспорта“, - сказал глава правительства.
При этом Шмыгаль отметил, что крупные города рискуют получить сотни новых заболевших коронавирусной болезнью из-за открытия общественного транспорта.
Тут нужно действовать поступательно и смотреть, в первую очередь, на вопрос безопасности. Каждый мэр несет ответственность за ситуацию городе и за режим работы общественного транспорта, - подчеркнул премьер.
Напомним, в понедельник, 4 мая, Кабинет министров решил продлить режим карантина до 22 мая, но при этом ослабил некоторые карантинные ограничения. В частности правительство решило с 11 мая разрешить посещение парков и зон отдыха, работу непродовольственных магазинов, летних кафе, предприятий сферы услуг, стоматологов и т.д.
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