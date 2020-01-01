Шмыгаль: Надо увеличивать количество транспорта с 11 мая

При ослаблении карантина муниципальным властям предлагают на свое усмотрение запускать общественный транспорт.

При ослаблении карантинных ограничений количество единиц общественного транспорта должно быть увеличено по усмотрению местных властей. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров в среду, 6 мая.

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“Надо увеличивать количество общественного транспорта с 11 мая для того, чтобы обеспечить возможность добираться до мест работы для того бизнеса, который уже будет открыт и, соответственно, здесь каждый город должен разумно и адаптивно подходить к обеспечению работы общественного транспорта“, - сказал глава правительства.

При этом Шмыгаль отметил, что крупные города рискуют получить сотни новых заболевших коронавирусной болезнью из-за открытия общественного транспорта.

Тут нужно действовать поступательно и смотреть, в первую очередь, на вопрос безопасности. Каждый мэр несет ответственность за ситуацию городе и за режим работы общественного транспорта, - подчеркнул премьер.

Напомним, в понедельник, 4 мая, Кабинет министров решил продлить режим карантина до 22 мая, но при этом ослабил некоторые карантинные ограничения. В частности правительство решило с 11 мая разрешить посещение парков и зон отдыха, работу непродовольственных магазинов, летних кафе, предприятий сферы услуг, стоматологов и т.д.

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