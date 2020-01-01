Кулеба и Помпео обсудили нормандский формат

Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, обсудив переговоры в нормандском формате и развитие партнерства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает пресс-служба МИД в среду, 6 мая.

Политики обсудили развитие стратегического партнерства между Украиной и США и взаимовыгодного экономического сотрудничества.

"Мы решительно настроены в дальнейшем развивать стратегическое партнерство Украины и США. Не ради дипломатической формальности, а ради укрепления истинной дружбы украинского и американского народов", - сказал Кулеба во время разговора.

Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что Украина готова создавать благоприятные условия для американских предприятий и предложил внести перспективные проекты сотрудничества в повестку дня очередного заседания украинско-американской Комиссии стратегического партнерства.

В разговоре стороны уделили особое внимание недавней видеоконференции в нормандском формате на уровне глав МИД. Оба политика отметили важную роль Германии и Франции в содействии исполнении обязанностей, возложенных на Россию.

Помпео еще раз заверил в непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский и Помпео, в частности, обсудили возможности получения Киевом кредитных гарантий от Вашингтона, необходимых для стабилизации экономики, и вопросы противодействия коронавирусу.

Затем Помпео заявил о хорошем разговоре с Зеленским. Глава Госдепартамента поблагодарил Украину за помощь по возвращению домой американцев в условиях карантина.

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