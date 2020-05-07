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Ирина Геращенко и “слуги” выясняли в Раде, кто из них хитросделанный

Комментариев: 7
Появились эксклюзивные детали.
Ирина Геращенко
Ирина Геращенко
Facebook/ iryna.gerashchenko

В четверг, 7 мая, во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины прямо в сессионном зале произошла словесная перепалка между нардепом от “ЕС” Ириной Геращенко “слугами народа”.

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Об этом сообщает Страна.

По данным издания, конфликт произошел перед голосованием за законопроект 3376-1 “О защите населения от инфекционных болезней“. Сообщается, что Геращенко, выступая с трибуны, назвала фракцию “Слуги народа“ “хитросделанной“. 

Сорри за заборную лексику, но это цитата великого лидера современности. В этом парламенте есть одна хитросделанная партия, для которой ключевое - это политические дивиденды. Год тому назад пообещали политические дивиденды учителям, 4 тысячи долларов, и уже об этом забыли. Говорят сейчас о политических дивидендах 300% надбавки врачам, не зная, что врачи получили от 8 до 280 гривен за март-апрель так называемой надбавки. И сейчас эта хитросделанная фракция пытается оставить врачей без социальной выплаты, потому что все, кто не заканчивал трускавецкий “Риксос“, знают, что нет инвалидности по инфекционной болезни, - заявила Геращенко.

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Затем нардеп добавила, что сейчас организован сбор подпей врачей, чтобы все, кто лечит коронавирус, получили выплаты.

После выступления Геращенко слово попросил “слуга” Даниил Гетманцев. Нардеп попросил регламентный комитет разобраться, имеет ли право депутат называть фракцию хитросделанной.

Я как доктор юридических наук и профессор Киевского национального университета Шевченко не совсем понимаю термин “хитросделанная фракция“ в нашем парламенте. Но хорошо понимаю, что такое хамство, что такое высокомерие, что такое ложь, которая постоянно исходит от одной из фракций парламента. Я прошу, чтобы мое выступление было воспринято как заявление в регламентный комитет, и регламентный комитет разобрался, имеет ли право депутат называть фракцию хитросделанной, что такое вообще хитросделанный и не является ли этот самый депутат хитросделанным, - сказал Гетьманцев.

Напомним, заммэра Киева напал на патрульных. Патрульные остановили автомобиль, в котором ехал Владимир Слончак. После словесной перепалки тот набросился на копов с кулаками, один из них госпитализирован.

 

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Теги: Геращенко, Рада, Гетманцев, слуги
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Комментариев (7)
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CCS    07.05.2020, 17:37
Оценка:  -2
CCS
Ви СУТЬ виступу Геращенко усвідомте. Бо лайно на вентілятор кидати багато розуму не треба. А по суті є заперечення?
kapablankas    07.05.2020, 17:52
Оценка:  0
kapablankas
Є. Така сама пустопорожня говорильня протягом 5 років.

Хай про свої досягнення розкаже з часів Ющенка.
mtrevbccde    07.05.2020, 17:05
Оценка:  -23
mtrevbccde
Бабушка Ырына снова бухая.
Woodbrother    07.05.2020, 17:08
Оценка:  -2
Woodbrother
Рано вы пить начали, до апофеоза победобесия на вашей россии еще один день.
CCS    07.05.2020, 17:36
Оценка:  -1
CCS
Геращенко вам в очі ссить, щоби ви хоч трохи прочухались і почали бачити )))) Як би ще вам вату в голові прим"яти до рівня усвідомлення того, що коїться в країні?
Woodbrother    07.05.2020, 16:47
Оценка:  +2
Woodbrother
Странно это. . Когда кловуны поливали всех грязью - было как так и надо. А теперь они все такие в белом , парят над кучей гуано, которую они сами и наворотили. Унылое фуфло.
kapablankas    07.05.2020, 16:46
Оценка:  -5
kapablankas
Власенко хоть и та еще сволочь но оценил ее верно
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