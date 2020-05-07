Ирина Геращенко и “слуги” выясняли в Раде, кто из них хитросделанный

Появились эксклюзивные детали.

В четверг, 7 мая, во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины прямо в сессионном зале произошла словесная перепалка между нардепом от “ЕС” Ириной Геращенко “слугами народа”.

Читай также: Избиение журналиста под Кабмином: начато служебное расследование

Об этом сообщает Страна.

По данным издания, конфликт произошел перед голосованием за законопроект 3376-1 “О защите населения от инфекционных болезней“. Сообщается, что Геращенко, выступая с трибуны, назвала фракцию “Слуги народа“ “хитросделанной“.

Сорри за заборную лексику, но это цитата великого лидера современности. В этом парламенте есть одна хитросделанная партия, для которой ключевое - это политические дивиденды. Год тому назад пообещали политические дивиденды учителям, 4 тысячи долларов, и уже об этом забыли. Говорят сейчас о политических дивидендах 300% надбавки врачам, не зная, что врачи получили от 8 до 280 гривен за март-апрель так называемой надбавки. И сейчас эта хитросделанная фракция пытается оставить врачей без социальной выплаты, потому что все, кто не заканчивал трускавецкий “Риксос“, знают, что нет инвалидности по инфекционной болезни, - заявила Геращенко.

Читай также: “Не быкуй”: появилось свежее видео зама Кличко и копов

Затем нардеп добавила, что сейчас организован сбор подпей врачей, чтобы все, кто лечит коронавирус, получили выплаты.

После выступления Геращенко слово попросил “слуга” Даниил Гетманцев. Нардеп попросил регламентный комитет разобраться, имеет ли право депутат называть фракцию хитросделанной.

Я как доктор юридических наук и профессор Киевского национального университета Шевченко не совсем понимаю термин “хитросделанная фракция“ в нашем парламенте. Но хорошо понимаю, что такое хамство, что такое высокомерие, что такое ложь, которая постоянно исходит от одной из фракций парламента. Я прошу, чтобы мое выступление было воспринято как заявление в регламентный комитет, и регламентный комитет разобрался, имеет ли право депутат называть фракцию хитросделанной, что такое вообще хитросделанный и не является ли этот самый депутат хитросделанным, - сказал Гетьманцев.

Напомним, заммэра Киева напал на патрульных. Патрульные остановили автомобиль, в котором ехал Владимир Слончак. После словесной перепалки тот набросился на копов с кулаками, один из них госпитализирован.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.