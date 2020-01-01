“Не быкуй”: появилось свежее видео зама Кличко и копов

Судя по видео, Слончак вел себя неадекватно.

В сети появилось новое видео инцидента с участием заместителя мэра Киева Кличко Владимира Слончака и правоохранителями.

Читай также: Задержанному заму Кличко вызвали скорую помощь

Ролик появился в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Данные видео было снято на регистратор полицейских. На кадрах слышно, что чиновник говорил нервно и демонстративно повышал голос, указывая на свой социальный статус.

Чего ты вы*буешься, не быкуй, бл*ть! Давай посмотрим, какие ты две машины пропустил! Включай, бл*ять, камеры, куда ты смотришь? - кричал Слончак в адрес полицейского.

Читай также: Известно имя полицейского, которого Слончак ударил по лицу

Также на ролике видно, как заместитель Кличко вышел из авто. Затем он начал приставать к инспектору патрульной полиции и набросился на него с кулаками. Топ-чиновника КГГА задержали, а копу вызвали скорую и госпитализировали с травмой.

Напомним, заммэра Киева напал на патрульных. Патрульные остановили автомобиль, в котором ехал Владимир Слончак. После словесной перепалки тот набросился на копов с кулаками, один из них госпитализирован.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.