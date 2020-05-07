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Аваков: В Украине одна из лучших динамик в Европе по коронавирусу

Комментариев: 4
Глава МВД наградил врачей, вернувшихся из Италии.
Аваков наградил медиков, которые помогали в Италии
Аваков наградил медиков, которые помогали в Италии
МВД

7 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил медиков системы МВД, которые вернулись из Италии, где на протяжении трех недель оказывали помощь в борьбе с последствиями пандемии COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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Медики получили от главы МВД премии и наградные часы. Аваков отметил позитивную динамику в борьбе с коронавирусом в Украине, при этом он призвал медиков делиться своим опытов с коллегами на местах. 

"Украина демонстрирует одну из лучших динамик в Европе, и ее важно удержать. Я считаю, что решение о снятии карантинных ограничений должны приниматься с учетом развития эпидемий в каждом регионе страны. 11 мая – очередное испытание, начало ослабления карантинных ограничений, но необходимо продумать каждый шаг, чтобы все было безопасно. Поэтому каждый из вас должен передавать полученный опыт на своем месте", - сказал министр. 


Напомним, украинские медики оказывали помощь итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом.

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Комментариев (4)
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trewqas    07.05.2020, 17:46
Оценка:  0
trewqas
Статистика Украины цифры из пизды достают.
trewqas    07.05.2020, 17:41
Оценка:  0
trewqas
Этот хряк уже и не вспомнит , когда просыпался с эрекцией.
mtrevbccde    07.05.2020, 17:34
Оценка:  -22
mtrevbccde
Армяшка,а по количеству обследованных на коронавирус какая динамика?
dinops    07.05.2020, 17:26
Оценка:  -1
dinops
Ексрерт...
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