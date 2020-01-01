Погода в Украине на 8 мая: Солнце и Дожди

В страну постепенно возвращается солнечная погода.

Погода в пятницу, 8 мая, в Украине разной. Дожди ожидаются на Востоке, местами на Юге и в Крыму. На западе, севере и в центральных областях будет солнечная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читай также: Заморозки и метель в Карпатах: Выпало 15 см снега

В западных областях страны температура воздуха днем составит от +14 до +17 градусов тепла, ночью от +3 до +6;

На севере Украины температура днем +13… +15, ночью +5… +7;

В центральных областях температура днем +14… +16, ночью от +4 до +7;

На востоке страны днем от +12 до +17, ночью от +5 до +8;

На юге Украины днем от +15 до +19 градусов, ночью от +6 до +9;

В Крыму днем +14… +16, ночью +7… +9;

В Киеве днем +14… +16, ночью +4… +6.

Погода в Украине 8 мая meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в пятницу, 8 мая, воздух начнет прогреваться. Ночь еще будет холодной. Однако днем ​​уже ожидается +13… +17 градусов, лишь на Сумщине, Черниговщине, Харьковщине немного свежее, +10… +14 градусов.

8 мая дожди ослабнут и даже прекратятся на западе и севере Украины. Без существенных осадков также - почти во всех в центральных областях, разве что ночью будет немного дождливо. Основную порцию осадков завтра получит восточная часть Украины, Сумская, Днепр с районами, дотянет до Полтавщины, Запорожья, Крыма, - пишет Диденко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.