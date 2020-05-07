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Заморозки и метель в Карпатах: Выпало 15 см снега

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В Карпатских горах резко ухудшилась погода.
В Карпатах снег и метель
В Карпатах снег и метель
facebook.com/chornogora.rescue112

Погода в Карпатах резко ухудшилась, намело 15 см снега. Бушует метель. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост у себя в Facebook

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“По состоянию на 08:00 07.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -3, ветер северо-западный 14-15 м/с, облачно, метель, ограниченная видимость до 20м. Выпало 15 см снега“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах объявлено штормовое предупреждение. Высока вероятность схода лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

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Теги: Карпаты, Украина, Погода, Снег, Метель, Заморозки
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