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Минздрав возобновил переговоры по изготовлению отечественных ПЦР-тестов

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Ранее институт уже выпустил тысячу отечественных ПЦР-тестов, на которые выделили 350 тысяч гривен.
Ранее институт уже выпустил тысячу тестов
Ранее институт уже выпустил тысячу тестов
 
Министерство здравоохранения возобновило переговоры с Институтом молекулярной биологии и генетики касаемо изготовления ПЦР-тестов для выявления COVID-19, сообщил ИМБГ в Facebook.
 
"Для того, чтобы упростить работу лабораторий ЦОС с нашими ПЦР-системами, Институт модернизировал свои тесты, разработанные еще в феврале 2020 г. по заказу СНБО Украины. Модернизация коснулась включения в набор системы выделения вирусной РНК и синтеза ДНК", - говорится в сообщении.
 
В институте отметили, что их специалисты могут изготавливать от 10 до 20 тысяч ПЦР-тестов на неделю.
 
Отметим, что институт разработал ПЦР-тесты по заказу СНБО Украины еще в феврале.
 
Первого больного коронавирусом в Украине из Черновцов обнаружили именно благодаря тесту производства института.
 
Ранее в четверг, 7 мая, появилась информация, что институт не получил денег на изготовление тестов, несмотря на заявление министра здравоохранения Максима Степанова.
 
Как сообщалось, первую партию ПЦР-систем отечественого производства уже отправили в регионы.

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Теги: Минздрав, тесты, институт, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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