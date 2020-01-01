Минздрав возобновил переговоры по изготовлению отечественных ПЦР-тестов
Ранее институт уже выпустил тысячу отечественных ПЦР-тестов, на которые выделили 350 тысяч гривен.
Министерство здравоохранения возобновило переговоры с Институтом молекулярной биологии и генетики касаемо изготовления ПЦР-тестов для выявления COVID-19, сообщил ИМБГ в Facebook.
"Для того, чтобы упростить работу лабораторий ЦОС с нашими ПЦР-системами, Институт модернизировал свои тесты, разработанные еще в феврале 2020 г. по заказу СНБО Украины. Модернизация коснулась включения в набор системы выделения вирусной РНК и синтеза ДНК", - говорится в сообщении.
В институте отметили, что их специалисты могут изготавливать от 10 до 20 тысяч ПЦР-тестов на неделю.
Отметим, что институт разработал ПЦР-тесты по заказу СНБО Украины еще в феврале.
Первого больного коронавирусом в Украине из Черновцов обнаружили именно благодаря тесту производства института.
Ранее в четверг, 7 мая, появилась информация, что институт не получил денег на изготовление тестов, несмотря на заявление министра здравоохранения Максима Степанова.
Как сообщалось, первую партию ПЦР-систем отечественого производства уже отправили в регионы.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент