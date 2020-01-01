Минздрав возобновил переговоры по изготовлению отечественных ПЦР-тестов

Ранее институт уже выпустил тысячу отечественных ПЦР-тестов, на которые выделили 350 тысяч гривен.

Министерство здравоохранения возобновило переговоры с Институтом молекулярной биологии и генетики касаемо изготовления ПЦР-тестов для выявления COVID-19, сообщил ИМБГ в Facebook.

"Для того, чтобы упростить работу лабораторий ЦОС с нашими ПЦР-системами, Институт модернизировал свои тесты, разработанные еще в феврале 2020 г. по заказу СНБО Украины. Модернизация коснулась включения в набор системы выделения вирусной РНК и синтеза ДНК", - говорится в сообщении.

В институте отметили, что их специалисты могут изготавливать от 10 до 20 тысяч ПЦР-тестов на неделю.

Отметим, что институт разработал ПЦР-тесты по заказу СНБО Украины еще в феврале.

Первого больного коронавирусом в Украине из Черновцов обнаружили именно благодаря тесту производства института.

Ранее в четверг, 7 мая, появилась информация, что институт не получил денег на изготовление тестов, несмотря на заявление министра здравоохранения Максима Степанова.

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