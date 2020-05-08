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Саакашвили рассказал о первых шагах на новой должности

Комментариев: 0
Глава исполнительного комитета реформ также прокомментировал замену медсистемы.
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили/Facebook

Михаил Саакашвили, назначенный на должность председателя исполнительного комитета реформ, рассказал, что в первую очередь намерен освободить бизнес от административного вмешательства. Об этом он заявил в эфире программы "Завтрак с 1+1"

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"Сейчас в Украине идет большой кризис, связанный с коронавирусом в мире. Первое, что нужно сделать, чтобы помочь экономике - это освободить бизнес от административного вмешательства. Есть большое количество глупых регуляций, от которых надо освобождаться, и главное слово - это свобода... На первом этапе надо отменять абсолютно глупые регуляции в налоговой сфере, на таможне, где заполняют большое количество бумажек. Все, что касается свободы введения бизнеса", - сказал Саакашвили.

Саакашвили также прокомментировал медицинскую реформу и заявил, что нужно полностью менять систему.

"Попытки частично менять ничего не приносят. Попытка реанимировать старые, совковые реформы не работают. Перестроить старую систему невозможно. Ее надо полностью изменить", - отметил он.



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Комментариев (1)
Woodbrother    08.05.2020, 12:27
Оценка:  0
Woodbrother
Он че, дурак? На таможне заполняют одну только ГТД и все.
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