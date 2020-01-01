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Погода в Украине на 9 мая: Солнце

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В восточных областях страны ожидаются дожди, местами с грозами.
В Украине ожидается в основном солнечная погода
В Украине ожидается в основном солнечная погода
pixabay.com

Погода в субботу, 9 мая, в Украине будет в основном солнечной. Дожди ожидаются восточной части страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +17 до +20 градусов тепла, ночью от +5 до +8;

На севере Украины температура днем +14… +16, ночью +5… +7;

В центральных областях температура днем +14… +17, ночью от +5 до +8;

На востоке страны днем от +13 до +17, ночью от +5 до +8;

На юге Украины днем от +16 до +20 градусов, ночью от +6 до +9;

В Крыму днем +15… +17, ночью +6… +8;                                               

В Киеве днем +14… +16, ночью +5… +7.    

Погода в Украине 9 мая
Погода в Украине 9 мая
meteo.gov.ua
                 

По словам синоптика Натальи Диденко в субботу, 9 мая, температура воздуха постепенно, но настойчиво, пойдет вверх. Ожидается +13… +17 градусов, на Западе +15… +20 градусов.

9 мая в Украине основные дожди и даже местами грозы ожидаются в восточных областях плюс Запорожье и Днепр с районами. Небольшие дожди местами пройдут в западной части Украины. А на остальной территории без существенных осадков, - пишет Диденко.

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Теги: Погода, Украина, Май, Солнце, Дождь
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