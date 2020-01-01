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В Слуге народа объяснили, зачем глава НБУ выступит в Раде

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В Верховной Раде заслушают отчет Нацбанка ради парламентского контроля, о кадровых вопросах в НБУ речи не идет.
В Слуге народа объяснили причины доклада Нацбанка в Раде
В Слуге народа объяснили причины доклада Нацбанка в Раде
rada.gov.ua

Верховная Рада заслушает доклад руководителя НБУ на внеочередном заседании ради парламентского контроля. Об этом заявил зампредседателя фракции Слуга народа Александр Корниенко в эфире телеканала Интер в пятницу, 8 мая.

"Что касается кадровых моментов. Такие предложения не поступали. Это только рабочие процессы - осуществление парламентского контроля", - сказал Корниенко.

По словам депутата, Рада хочет обсудить с руководством Нацбанка экономическую ситуацию, которая складывается в стране на этот момент. В частности, парламент хочет услышать, как действовало руководство НБУ, когда коронавирус начал влиять на украинскую экономику.

"И, конечно, послушать планы Национального банка, как он собирается дальше проводить свою политику, потому что нас ждет выход из этого экономического кризиса, из карантина", - резюмировал нардеп.

Напомним, что ВР рассмотрит 24 вопроса на внеочередном заседании. Заседание состоится в связи с требованием 158 нардепов. Кроме рассмотрения 24 вопросов, запланирован час вопросов к правительству и доклад председателя НБУ.

Также сообщалось, что комитет одобрил возобновление работы Рады. Парламент намерен вернуться к обычному режиму работы с 18 мая. На следующей недел состоится внеочередное заседание.

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Теги: НБУ, Рада, Верховная Рада, Нацбанк, Слуга народа, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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