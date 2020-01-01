В Украине начали готовиться ко второй волне COVID

Подготовительные мероприятия активно сосредоточены в Черновицкой области, которая лидирует по заражению.

Система здравоохранения Украины начала подготовку к принятию больных второй и последующих волн пандемии коронавируса. Об этом 8 мая заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина.

"Сейчас пустые кровати - это 26 тысяч и 2,5 тысячи аппаратов ИВЛ. Заняты - три тысячи коек и около 60 человек находится на аппаратах ИВЛ. То есть у нас 10% занятости тех коек, которые готовы принимать больных. Это первая волна. Далее вторая и третья волна уже продумана для перепрофилизации", - подчеркнул Ляшко.

В частности, подготовительные мероприятия активно ведутся в Черновицкой области, где которая лидирует по заболеваемости COVID-19.

"Подготовлено новое заведение в Черновцах на 72 кровати, которое будет принимать больных. Поэтому когда мы говорим об ослаблении карантина, мы не говорим о том, что мы уже избавились от вспышки и эпидемии", - указал главный санитарный врач.

Лидерами по заражению являются Черновицкая (2097 случаев) и Ивано-Франковская (1078) области, а также город Киев (1721).

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