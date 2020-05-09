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В Запорожье произошла стычка активистов с участниками Полка Победы

Комментариев: 12
Полиция завела дело за изготовление и распространение коммунистической символики.
Автопробег Полка Победы
Автопробег Полка Победы
1news.zp.ua

В Запорожье организация Полк Победы провела краснознаменный автопробег, в ходе которого произошла стычка с активистами, которые срывали с автомобилей советскую символику. Об этом в субботу, 9 мая, сообщает Интерфакс-Украина.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по статье "распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов".

Отмечается, что в автопробеге приняли участие около 30 автомобилей с красными флагами. Автоколонна проехала по центральному проспекту Запорожья, остановившись возле Аллеи Боевой славы, где находились запорожцы с государственными флагами Украины.

Когда проукраинские активисты сняли с автомобилей Полка Победы красные флаги, между оппонентами возникла словесная перепалка.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, в ночь на 9 мая правоохранительные органы провели санкционированные обыски у лиц, причастных к местной организации.

В ходе обысков было изъято более 1200 экземпляров газеты Полк Победы 1945-2020, порядка 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 красных флагов с надписями "Полк победы" и "75 лет Великой победы", более 90 красных лент с изображением серпа и молота, более 20 георгиевских лент, 20 кепок, 177 полимерных пакетов, шарики, с изображением серпа и молота, приветственное обращение с печатным текстом "Москва", около 100 грамот и приказов к 9 мая, портрет изображением Ленина и красный плакат с изображением серпа и молота.

По данному факту открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.

Местное издание Первый Запорожский отмечает, что обыски изменили планы организации относительно автопробега. Согласно маршруту, опубликованному ранее в соцсетях, планировалось, что Полк Победы проедет возле нескольких памятников, возле каждого из которых участники будут возлагать цветы. Однако, участники пробега только лишь выехали с плотины Днепрогэса проехали мимо памятника Скорбящая Мать, развернулись на и поехали в обратном направлении. Остановки для возложения цветов участники побега так и не сделали.

 

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге задержан распространитель листовок с советской символикой.

Напомним, в Одесской области суд наказал мужчину за советский флаг. Обвиняемый житель села Матроска признал свою вину и заключил соглашение с прокурором, согласившись оплатить все расходы по делу.

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Теги: Запорожье, Коммунистическая партия., символика, столкновения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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Vixerunt    09.05.2020, 15:29
Оценка:  -1
Vixerunt
Красная тряпка как и колорадские ленточки запрещены; зачем сознательно себе искать проблемы. Люди хотят что б им череп чем-то тяжёлым проломили или отправили в мацкаляндию с отметкой в паспорте склонен с сепаратизму.
Брюква_и_Клюква    09.05.2020, 15:21
Оценка:  -4
Брюква_и_Клюква
Есть закон, запрещающий эти тряпки. И он един для всех, в том числе - краснозадых бабуинов. Не нравится - валите на Моксель
krolikoff_net    09.05.2020, 15:18
Оценка:  -4
krolikoff_net
Откуда это говно берется в нашей стране ? Совок сделал уже один раз из людей - овощей. Зачем повторять этот унылый опыт еще раз ? Нельзя же быть таким тупым.
MNI1957    09.05.2020, 15:18
Оценка:  -2
MNI1957
бигмир рассадник нациков
MNI1957    09.05.2020, 15:14
Оценка:  -1
MNI1957
какие активисты,простые нацики провокаторы
i-mopss30    09.05.2020, 15:18
Оценка:  0
i-mopss30
это типа как на донбассе из РФ автобусами приезжали в 14 году.Не знали даже города и флаг Шахтера сняли.
CrespoxUA    09.05.2020, 15:05
Оценка:  -26
CrespoxUA
Фееричные долбойобы!Именно под красными знаменами и была выиграна Великая Отечественная война.Это знамя-символ Победы.Что же мы тогда празднуем 9 мая по мнению наших властей?Может и Победу в таком случае запретите?Дно ещё не окончательно пробили,дауны?
merks    09.05.2020, 15:09
Оценка:  +5
merks
Дауны в дет садиках парады устраивают.В твоей рашке.Токо одна рашка всех побила, фигня что 57 стран учавствовали
бяка-zluka    09.05.2020, 15:12
Оценка:  +2
бяка-zluka
Скоро путен ветераном будет- возраст как раз подходит, зря что-ли в бункере сидит..
Операторська    09.05.2020, 15:02
Оценка:  +3
Операторська
скільки ж ще цих комуняк залишилось ...
merks    09.05.2020, 15:06
Оценка:  +2
merks
валом, хотят совок и все.Одна клюшка спрашивала- когда будем буржуев прогонять, потом все поделить.Капец блин
krolikoff_net    09.05.2020, 15:19
Оценка:  -2
krolikoff_net
А она не боялась, что ее на органы поделят ?
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