В Запорожье произошла стычка активистов с участниками Полка Победы

Полиция завела дело за изготовление и распространение коммунистической символики.

В Запорожье организация Полк Победы провела краснознаменный автопробег, в ходе которого произошла стычка с активистами, которые срывали с автомобилей советскую символику. Об этом в субботу, 9 мая, сообщает Интерфакс-Украина.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по статье "распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов".

Отмечается, что в автопробеге приняли участие около 30 автомобилей с красными флагами. Автоколонна проехала по центральному проспекту Запорожья, остановившись возле Аллеи Боевой славы, где находились запорожцы с государственными флагами Украины.

Когда проукраинские активисты сняли с автомобилей Полка Победы красные флаги, между оппонентами возникла словесная перепалка.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, в ночь на 9 мая правоохранительные органы провели санкционированные обыски у лиц, причастных к местной организации.

В ходе обысков было изъято более 1200 экземпляров газеты Полк Победы 1945-2020, порядка 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 красных флагов с надписями "Полк победы" и "75 лет Великой победы", более 90 красных лент с изображением серпа и молота, более 20 георгиевских лент, 20 кепок, 177 полимерных пакетов, шарики, с изображением серпа и молота, приветственное обращение с печатным текстом "Москва", около 100 грамот и приказов к 9 мая, портрет изображением Ленина и красный плакат с изображением серпа и молота.

По данному факту открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.

Местное издание Первый Запорожский отмечает, что обыски изменили планы организации относительно автопробега. Согласно маршруту, опубликованному ранее в соцсетях, планировалось, что Полк Победы проедет возле нескольких памятников, возле каждого из которых участники будут возлагать цветы. Однако, участники пробега только лишь выехали с плотины Днепрогэса проехали мимо памятника Скорбящая Мать, развернулись на и поехали в обратном направлении. Остановки для возложения цветов участники побега так и не сделали.

Cмотрите фотогалерею: В Запорожье произошла стычка активистов с участниками Полка Победы

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге задержан распространитель листовок с советской символикой.

Напомним, в Одесской области суд наказал мужчину за советский флаг. Обвиняемый житель села Матроска признал свою вину и заключил соглашение с прокурором, согласившись оплатить все расходы по делу.

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