Госпитализированы только 15% людей с Covid - Минздрав

Решение больного о госпитализации принимает врач, исходя из тех стандартов медицинской помощи, которые утверждены Министерством здравоохранения.

В больницах находятся не больше 15% от всех инфицированных вирусом COVID-19, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, решения о госпитализации принимают врачи исходя из стандартов, утвержденных Минздравом.

"Решение принимается относительно состояния течения болезни - есть ли, нет ли сопутствующих болезней. Если посмотреть на общее количество госпитализаций и заполненность коек в целом по Украине, то этот показатель не превышает 15%",- заявил Степанов.