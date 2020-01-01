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Госпитализированы только 15% людей с Covid - Минздрав

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Решение больного о госпитализации принимает врач, исходя из тех стандартов медицинской помощи, которые утверждены Министерством здравоохранения.
Процент госпитализации с коронавирусом в Украине низкий
Процент госпитализации с коронавирусом в Украине низкий
 
В больницах находятся не больше 15% от всех инфицированных вирусом COVID-19, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
 
 
По его словам, решения о госпитализации принимают врачи исходя из стандартов, утвержденных Минздравом.
 
"Решение принимается относительно состояния течения болезни - есть ли, нет ли сопутствующих болезней. Если посмотреть на общее количество госпитализаций и заполненность коек в целом по Украине, то этот показатель не превышает 15%",- заявил Степанов.
 
Напомним, что в Украине за последние сутки зафиксировано еще 522 случая COVID-19, а общее число случаев составляет 15 232. При этом почти 400 человек скончались от болезни.
 
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Теги: Минздрав, Вирус, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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