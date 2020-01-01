Госпитализированы только 15% людей с Covid - Минздрав
Решение больного о госпитализации принимает врач, исходя из тех стандартов медицинской помощи, которые утверждены Министерством здравоохранения.
В больницах находятся не больше 15% от всех инфицированных вирусом COVID-19, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, решения о госпитализации принимают врачи исходя из стандартов, утвержденных Минздравом.
"Решение принимается относительно состояния течения болезни - есть ли, нет ли сопутствующих болезней. Если посмотреть на общее количество госпитализаций и заполненность коек в целом по Украине, то этот показатель не превышает 15%",- заявил Степанов.
Напомним, что в Украине за последние сутки зафиксировано еще 522 случая COVID-19, а общее число случаев составляет 15 232. При этом почти 400 человек скончались от болезни.
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