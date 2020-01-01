На Буковине ввели адаптивный карантин

Карантин будет действовать в школах и детских садах. Также продлено действие ограничений в отношении движения пригородных автобусов и городского общественного транспорта.

В Черновицкой области комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении адаптивного карантина на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации на своей странице в Facebook в понедельник, 11 мая.

Так, учитывая статистику заболеваемости и количество летальных случаев коронавируса, комиссия ТЭБ и ЧС решила продлить действие ограничений на:

работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения;

нахождение в общественных местах без масок;

проведениемассовых мероприятий;

посещение детских и спортивных площадок;

предоставление стоматологических услуг.

В то же время комиссия разрешила возобновить работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания, но в режиме доставки или на вынос, работу адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов, а также музеев.

Кроме того, карантин будет действовать в школах и детских садах, а также продлено действие ограничений в отношении движения пригородных автобусов и городского общественного транспорта. Особый режим выезда и въезда в Черновицкой области остается в силе.

"Все мероприятия будут осуществляться с соблюдением требований постановлений главного санитарного врача Украины", – резюмировали в Черновицкой ОГА.

Как известно, Черновицкая область лидирует по количеству инфицированных коронавирусом в Украине. По состоянию на утро 11 мая в регионе заразились более 2300 человек.

Напомним, 11 мая в Украине начался первый этап выхода из карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19. При этом каждая область может самостоятельно решать, когда и как ослаблять ограничения. Карантин в Украине действует до 22 мая, но правительство может его снова продлить.

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