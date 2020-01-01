На Буковине ввели адаптивный карантин
В Черновицкой области комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении адаптивного карантина на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации на своей странице в Facebook в понедельник, 11 мая.
Так, учитывая статистику заболеваемости и количество летальных случаев коронавируса, комиссия ТЭБ и ЧС решила продлить действие ограничений на:
- работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения;
- нахождение в общественных местах без масок;
- проведениемассовых мероприятий;
- посещение детских и спортивных площадок;
- предоставление стоматологических услуг.
В то же время комиссия разрешила возобновить работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания, но в режиме доставки или на вынос, работу адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов, а также музеев.
Кроме того, карантин будет действовать в школах и детских садах, а также продлено действие ограничений в отношении движения пригородных автобусов и городского общественного транспорта. Особый режим выезда и въезда в Черновицкой области остается в силе.
"Все мероприятия будут осуществляться с соблюдением требований постановлений главного санитарного врача Украины", – резюмировали в Черновицкой ОГА.
Как известно, Черновицкая область лидирует по количеству инфицированных коронавирусом в Украине. По состоянию на утро 11 мая в регионе заразились более 2300 человек.
Напомним, 11 мая в Украине начался первый этап выхода из карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19. При этом каждая область может самостоятельно решать, когда и как ослаблять ограничения. Карантин в Украине действует до 22 мая, но правительство может его снова продлить.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet