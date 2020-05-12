Украине дефолт не грозит – Шмыгаль

Премьер-министр уверен, что Украина получит кредит от МВФ, что снимет все вопросы о возможной неплатежеспособности.

Украина сможет заключить соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) и избежать дефолта. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

Читай также: Коломойский рассказал о своих действиях после принятия закона о банках

Как пишет издание, Шмыгаль “не видит абсолютно никаких причин для неплатежеспособности“ Украины, так как МВФ предоставит правительству кредит в 5 миллиардов долларов.

Правда, условием для получения этих денег является принятие банковского закона, который в частности сделает невозможным возврат ранее национализированного “ПриватБанка“ его прежнему владельцу Игорю Коломойскому.

Шмыгаль заявил немецким журналистам, что Коломойский, скорее всего, потерпит неудачу и закон о банках будет принят в ближайшее время.

Тогда возврат банка или многомиллиардная компенсация предыдущим владельцам будет невозможна. Это важно для доверия Украине, - добавил он.

Напомним, на среду, 13 мая, запланировано внеочередное заседание Верховной Рады, на котором среди прочего планируется принять во втором чтении закон о банках, запрещающий возвращение Приватбанка Коломойскому.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.