Видимо, мужчине не хватило денег на выплату алиментов.

Должник по алиментам пытался подкупить пограничницу в Краковце ГПСУ

Должник по алиментам пытался дать взятку пограничнице в пункте пропуска Краковец. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Читай также: Сколько алиментов в 2019 году заплатили украинцы

28 летний житель Хмельницкой области имел долги по алиментам, поэтому ему было отказано в пропуске через границу. Мужчина попытался “решить“ вопрос при помощи взятки.

“Путешественник предложил старшей смены неправомерную выгоду в размере 1500 гривен и 200 злотых, чтобы пограничница помогла ему попасть в Польшу. Правоохранительница от взятки отказалась и сообщила о щедром мужчине в полицию“ - говорится в сообщении.

Читай также: Киевлянин одним платежом погасил 15-летний долг по алиментам

По данному факту усматриваются признаки преступления по ст 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", за который полагается штраф или ограничением свободы на срок до четырех лет.

Ранее сообщалось о том, что в Хмельницкой области школьник лишил родителей прав и взыскал алименты.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.