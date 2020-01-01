Хмельницкий школьник лишил родителей прав и взыскал алименты

Бабушка в суде заявила, что внук стыдится своих родителей.

15-летний школьник из Хмельницкой области через суд лишил свою мать и отца родительских прав и взыскал с них алименты.

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Об этом сообщает Судебная власть Украины.

Согласно решению суда, родители должны выплачивать ребенку 50 процентов прожиточного минимума до достижения им совершеннолетия.

Истец считает, что такие действия ответчиков свидетельствуют об уклонении их от выполнения своих родительских обязанностей, поэтому есть все основания для лишения их родительских прав и что такое лишение будет соответствовать его интересам, как ребенка, - сказано в решении суда.

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Парень рассказал, что с рождения проживает с бабушкой и дедушкой. Родители пьянствуют и с самого рождения никак не участвуют в жизни подростка. Бабушка в зале суда подтвердила эти слова и заявила, что внук стыдится родителей.

К слову, горе-родители не выступали против решения о лишении их родительских прав. Суд с удовольствием удовлетворил иск подростка.

Напомним, школьница подожгла себя из-за интернет-флешмоба. Девочка, увидев в сети странный флешмоб, в котором люди поджигали сами себя, решила стать его участницей. "Игра" закончилась ожогами второй степени, больницей и сожженным домом.

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