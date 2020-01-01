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Зеленский: Закон о банках защитит экономику Украины

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Президент подчеркнул, что это "вопрос защиты экономики".
Зеленский: Закон о банках защит экономику Украины
Зеленский: Закон о банках защит экономику Украины
Офис Президента

Президент Владимир Зеленский назвал законопроект о банковской деятельности вопросом защиты украинской экономики. Об этом он заявил во время внеочередного заседания Рады в среду, 13 мая.

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“Сегодня вопрос защиты нашей экономики. Думаю, что в течение моей каденции и, главное, в течение вашей каденции будет несколько важных, исторических законов, которые должны объединить всю страну, объединить все партии“ - сказал президент.

Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект, который должен защитить украинскую экономику и помочь Украине именно сейчас - подчеркнул Зеленский, обращаясь к нардепам

Напомним, 13 мая, 270 народных избранников поддержали “антиколомойский законопроект“.

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Теги: Владимир Зеленский, закон, банки
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