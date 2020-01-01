Зеленский: Закон о банках защитит экономику Украины

Президент подчеркнул, что это "вопрос защиты экономики".

Президент Владимир Зеленский назвал законопроект о банковской деятельности вопросом защиты украинской экономики. Об этом он заявил во время внеочередного заседания Рады в среду, 13 мая.

Читай также: Зеленский пришел в Раду и призвал депутатов поддержать закон о банках

“Сегодня вопрос защиты нашей экономики. Думаю, что в течение моей каденции и, главное, в течение вашей каденции будет несколько важных, исторических законов, которые должны объединить всю страну, объединить все партии“ - сказал президент.

Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект, который должен защитить украинскую экономику и помочь Украине именно сейчас - подчеркнул Зеленский, обращаясь к нардепам

Напомним, 13 мая, 270 народных избранников поддержали “антиколомойский законопроект“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.