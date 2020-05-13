Ляшко отреагировал на проблемы с тестами на COVID

Работа над достоверностью результатов отечественных тестов продолжается, их планируют передать на проверку в ВОЗ.

Украинские тест-системы на коронавирус внепланово проверяет Гослекслужба, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в среду, 13 мая, пишет Интерфакс-Украина.

Ранее в компании Укргентех заявили, что Центр общественного здоровья отказался верифицировать их тесты, хотя якобы не имел права их проверять Тесты намерены передать на проверку в ВОЗ.

"Сейчас в лабораториях Украины есть тест-системы украинских, корейских, китайских и чешских производителей. Стоит отметить, что тесты различных производителей имеют свои особенности при проведении исследования. Все они проходят процедуру верификации. То есть в лаборатории сравниваются между собой полученные результаты исследований, проведенных на различных тест-системах, используя образцы одного пациента. И для настройки работы может понадобиться некоторое время. В большинстве лабораторий по стране тест-системы Укргентеха уже настроены и работают", - сообщил Ляшко.

Он пояснил, что производитель, в свою очередь, проводит корректирующие действия, в частности, направил актуализированную версию инструкции, с учетом обратной связи, полученной от лабораторий, использующих тест-системы.

"Образцы тестов для подтверждения их валидности направлены в лабораторию в Украине, у которой есть соответствующая техническая компетентность. А также проводятся работы по организации испытаний в лаборатории Всемирной организации здравоохранения", - отметил Ляшко.

Также он пояснил, что при проведении внеплановой проверки Гослекслужбой будут проведены дополнительные подтверждения в независимой аккредитованной лаборатории.

"Производитель взял на себя ответственность за безопасность и эффективность продукции, достоверность результатов, полученных при их использовании. И несет за это полную ответственность, в том числе, уголовную", - подчеркнул Ляшко.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что ПЦР-тесты для выявления коронавируса украинского производства не отличаются по качеству определения заражения от немецких, корейских и китайских.

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